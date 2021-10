Tarif pour repeindre sa maison

Nous avons récemment mené une enquête sur le coût de la peinture d’une maison auprès de quelques artisans. Nous leur avons demandé combien il en coûterait pour peindre l’intérieur d’une maison moyenne de 3 chambres et s’ils avaient des conseils à donner aux clients pour qu’ils aient une bonne expérience avec l’artisan. Nous avons inclus un échantillon des réponses ci-dessous. Consultez les sources.

La réponse des artisans peintres

Jérôme de Lyon : Maison moyenne de 3 chambres. L’intérieur, la main d’œuvre a coûté seulement 3000€. Nous trouvons que les meilleurs matériaux pour l’intérieur sont les peintures Dulux. Il n’y a pas d’éclaboussures ou de projections lorsque vous passez le rouleau. Lorsque les clients cherchent un devis, ils doivent mentionner que les meubles doivent être déplacés et remis en place. En ce qui concerne le paiement, nous ne demandons jamais de paiement avant que le travail soit terminé et que le client soit satisfait du travail. Tout est question de confiance.

Jason de Saint Etienne : Le coût moyen de la peinture pour une maison de 3 chambres se situe entre 1600 et 2000 €, hors peinture. Cela comprend la préparation de toutes les surfaces, c’est-à-dire le ponçage et le remplissage. 2 couches d’émulsion blanche sur tous les plafonds. 2 couches de la couleur de votre choix sur tous les murs. 1 couche de sous-couche blanche sur les boiseries. 1 couche de satin blanc pour la finition des boiseries. Je recommande aux clients d’utiliser des matériaux de bonne qualité pour une finition durable.

Akhan de Lyon : Le prix pour peindre une maison de taille moyenne de 3 chambres – préparation et peinture des plafonds, deux couches de peinture sur les murs, préparation et peinture de deux couches de finition, boiseries, portes, architraves, plinthes, environ 1 800 € sans compter les matériaux.

Bernard de Auxerre : Pour peindre une maison de 3 chambres intérieur, la main d’œuvre est de 3500 à 4000 €, cela dépend aussi de l’état de la maison. Conseillez le client sur les matériaux à utiliser, et laissez-le se sentir confiant que vous pouvez faire le travail dans le temps convenu et qu’il aura une finition de qualité.

Jérémy d’Angers : Je pense qu’un client de Angers doit s’attendre à payer entre 3 500 et 5 000 € pour la peinture d’une maison de trois chambres. Pour garder une bonne relation avec l’artisan et éviter toute confusion, tous les travaux doivent être clairement décrits dans un devis et un prix doit être convenu pour tout travail supplémentaire avant qu’il ne soit effectué. Il convient de discuter de l’ampleur de la préparation (le cas échéant) que le client devra effectuer pour débarrasser la pièce des objets ménagers avant la peinture. Il est toujours bon de choisir un artisan recommandé. C’est bien plus important que le prix le plus bas. Dans le domaine de la peinture et de la décoration, il n’est jamais plus vrai que vous obtenez ce pour quoi vous payez. Un bon travail peut prendre plus de deux fois plus de temps qu’un mauvais travail et vous devrez donc payer beaucoup plus.

A2S de Paris : Le prix dépend du travail à faire, pour peindre une maison de 3 chambres à coucher, nos prix commencent à 2400 €, tous les matériaux sont inclus sauf la peinture, pour les artisans, vérifiez leur portfolio (travaux précédents), vérifiez les critiques sur Google et ne soyez pas bon marché car vous payerez deux fois plus.

Hassan de Paris 13ème : En gros, l’intérieur moyen d’un appartement de 3 chambres à coucher, ces jours-ci, les prix pour la main-d’œuvre seulement en prenant en compte une rénovation rapide et propre tourne autour de 2300 €. Pour une finition haut de gamme d’une bel appartement familial autour de 3800 €. Toutes les couleurs, marques, etc. doivent être discutées avant le début des travaux et le paiement doit être effectué à la fin des travaux. Parfois, les gens, en particulier les personnes âgées, sont prompts à proposer un acompte, je recommanderais qu’aucun véritable commerçant n’accepte de paiement avant l’achèvement du travail, mais cela dépend évidemment de l’ampleur des travaux et des circonstances impliquées, je ne prends simplement pas de paiement avant l’achèvement des travaux et je trouve que cela a fonctionné à la fois pour mes clients et pour la réputation de mon entreprise.

Nicolas de Nice : Il y a beaucoup de variables sur ce sujet, mais nous dirons que 2 couches sur tout, y compris les boiseries, serait autour de 2800 €HT + la peinture. Je conseille aux clients de ne pas acheter de matériaux, notamment parce qu’ils ne savent pas quelle peinture acheter en fonction de l’usage qu’ils veulent en faire, par exemple, pour les enfants dans la maison, il faut une peinture mate lavable, pour les escaliers et le palier d’un hall, qui sont très utilisés, il faut aussi une peinture mate lavable. Il m’est arrivé souvent d’arriver chez des gens qui avaient acheté de la peinture bon marché qui nécessitait 4 couches pour couvrir quoi que ce soit. Laissez le professionnel choisir la peinture et le client choisir la couleur. Si la maison est occupée, nous organisons toujours le travail en sections, c’est-à-dire que nous finissons une zone avant de passer à une autre partie de la maison, afin que le client puisse continuer à vivre normalement dans sa maison. Soyez attentif aux besoins et aux préoccupations du client. N’ayez pas d’intentions cachées lorsque vous traitez avec le client, expliquez tout clairement, si possible dans un e-mail ou un message ultérieur. Le prix doit être convenu à l’avance et indiquer clairement la TVA et le coût total et s’y tenir. Il arrive que le client demande des travaux supplémentaires, il faut toujours se mettre d’accord sur le prix. La communication est primordiale, ayez un bon rapport avec le client et faites en sorte qu’il se sente à l’aise avec vous dans sa maison. Prenez le temps de discuter tous les jours, mais ne vous mettez pas en travers du chemin.

Nicolas de Aubenas : Je demanderais 2 400 euros environ pour l’intérieur d’une maison de trois chambres à coucher qui est en bon état. Je sais que je suis le peintre et on pourrait croire que j’essaie d’obtenir un meilleur prix, mais la plupart des clients semblent accepter le prix le plus bas qu’ils obtiennent, même si ce prix semble irréaliste. Certains de vos clients semblent obtenir des prix si bas qu’il est impossible de réaliser un travail professionnel à ces tarifs ! Quelques conseils Le client doit savoir que la différence de prix entre les bonnes peintures et les peintures bon marché est énorme. Le client doit également savoir qu’il paie le temps du peintre. Si le peintre doit passer deux heures à déplacer des meubles, il passera deux heures de moins à peindre. Le client doit faire en sorte que le peintre puisse peindre le plus facilement possible, dans la limite du raisonnable. Je ne prends le paiement qu’une fois que le client a bien regardé le travail et qu’il en est satisfait. Je fais toujours savoir au client que s’il voit quelque chose d’anormal, je reviendrai immédiatement pour le réparer. Je prends rarement un acompte pour les matériaux avant de commencer le travail, sauf s’il s’agit de gros travaux (plus de 2,00 euros) .

Patrick de Lyon : La main d’œuvre seulement serait d’environ 2300 euros. Cela comprend deux couches sur toutes les surfaces et la préparation bien sûr. Un conseil : donnez le plus de détails possible dans la description du travail, cela donnera aux artisans une bonne idée du temps que le travail peut prendre avant d’acheter le contrat.

Michael de Saint Priest : Peindre les murs intérieurs, les plafonds, les portes et les plinthes – environ 2000 € Description claire du travail – communiquer par e-mail pour une meilleure communication. Je ne demande jamais d’acompte car ils ne me connaissent pas. Ils me paient à la livraison des fournitures, puis donnent un acompte chaque semaine de travail. Ainsi, pour un travail de trois semaines, je pourrais être payé pour les fournitures à la livraison, puis un acompte pour couvrir les coûts de main-d’œuvre au fur et à mesure de l’avancement du travail et le paiement final à la fin des travaux.

Alexandre de Rouen : Le prix de la peinture d’une maison moyenne de trois chambres – main d’œuvre uniquement – serait de 1 900 € HT. Cela comprend le plafond, les murs, les plinthes, les portes, la rampe et les balustrades :

Assurez-vous que le prix inclut au moins deux couches de peinture sur les murs.

une peinture de qualité sera utilisée, par exemple une peinture lavable ou une peinture non toxique.

assurez-vous de confirmer que de la peinture à l’huile ou à l’eau sera utilisée sur les boiseries.

le prix inclut-il la protection des sols et le nettoyage après travaux.

